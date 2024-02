Casa ‘stupefacente’ scoperta ad Acilia: 46enne spacciava droghe sintetiche, arrestata | FOTO

Spaccio di droga ad Acilia, scoperto appartamento ritrovo di tossicodipendenti. Qui una donna riforniva i propri clienti di pasticche dagli effetti tra i più potenti – e pericolosi – reperibili sul mercato.

Giro di droga stroncato sul litorale dai Carabinieri. E non droghe qualsiasi, ma sintetiche, di quelle tra le più pericolose in circolazione. MDMA ma anche chetamina e metanfetamina, il tutto gestito da una donna di 46 anni. La sua abitazione ad Acilia era diventata ormai un vero e proprio ritrovo dello spaccio e così i Carabinieri hanno deciso di approfondire la situazione.

Spaccio ad Acilia: arrestata pusher

L’operazione è scattata lo scorso pomeriggio quando, nel corso di un servizio di osservazione, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno localizzato l’abitazione della donna. E i sospetti dei Militari dell’Arma si sono rivelati fondati: all’interno dell’abitazione infatti i Carabinieri hanno rinvenuto 51 dosi di varie sostanze stupefacenti di tipo sintetico.

Tra queste 27 dosi di MDMA (cd. Ecstasy), 20 di metanfetamina e 4 di chetamina oltre a due bilancini elettronici. Il tutto finito sotto sequestro da parte dei Militari. La pusher, una 46enne romana, è stata arrestata e deve rispondere ora del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad esito dell’udienza presso il Tribunale di Roma, il suo arresto è stato convalidato.

“Penis Envy”, cos’è la nuova droga arrivata a Roma: “Effetto allucinogeno”, così si coltivano in casa (ilcorrieredellacitta.com)

“Droga tra le più pericolose sul mercato”

L’intervento delle forze dell’ordine ha così scongiurato la vendita della droga considerata come detto in apertura tra le sostanze più pericolose in circolazione. La loro assunzione, oltre a generare potenti effetti psichedelici, crea forte dipendenza e può portare a gravi patologie cardiache nonché deficit cognitivi. Il conto dei pusher arrestati nelle ultime ore nella zona di Roma e provincia sale così a 13: 1kg la cocaina sequestrata in vari interventi da parte dei Carabinieri.