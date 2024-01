Roma. In auto con barattoli di ‘Wax’, la nuova droga dei giovani: arrestato 60enne

Andava in giro, in piena notte, a bordo di un’auto a noleggio in via Monte Massico, quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino. Il posto di blocco è stato allestito ieri, sabato 13 gennaio e il nervosismo del 60enne ha incuriosito i militari che hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi sulla persona e sulla vettura.

La perquisizione ha portato a rinvenire 100 grammi di Wax

I Carabinieri, a seguito di un controllo accurato all’interno del veicolo, hanno rinvenuto diversi barattoli contenenti, in totale, oltre 100 grammi di sostanza WAX e 300 euro in contanti. Il WAX è un concentrato di cannabis in cera e può contenere anche fino all’80% del principio attivo della pianta. Una droga molto potente e molto che da quale tempo è molto in voga tra i giovani. Il suo nome deriva dall’aspetto poiché somiglia infatti alla cera d’api e viene estratta attraverso dei solventi.

Dal quantitativo si sarebbero potute ricavare 3.100 dosi

Quanto rinvenuto a seguito di ispezione personale e veicolare è stato sequestrato dagli uomini dell’Arma che hanno proceduto all’arresto del 60enne per detenzione ai fini di spaccio. La particolare sostanza stupefacente è stata analizzata presso il laboratorio dei Carabinieri del RIS di Roma e risultata contenere un alto contenuto di THC, dalla quale si sarebbero potute ricavare circa 3.100 dosi, per un valore di oltre 5.000 euro.

La convalida dell’arresto e la misura restrittiva

Il 60enne è dovuto comparire davanti al giudice e l’arresto è stato convalidato nel corso del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto presso il Tribunale di Roma. il magistrato ha disposto, inoltre, per l’indagato le misure cautelari dell’obbligo di presentazione in caserma e l’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi nell’arco notturno.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.