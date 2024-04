Cristiane morta a Ostia, la famiglia non ha soldi per il funerale: “Aiutateci”

È stata trovata morta all’alba di giovedì 4 aprile. Angelina Cristiane De Souza Soarez, ex modella italo-brasiliana è precipitata dal quarto piano di una palazzina di via Mario Fasan a Ostia. In un primo momento gli inquirenti hanno seguito la pista del suicidio, considerando anche l’ipotesi dell’incidente, poi è arrivato il fermo del compagno.

L’appello sui social per aiutare la famiglia dell’ex modella

Ostia è rimasta sconvolta dall’accaduto. Una notizia che ha lasciato i cittadini sgomenti. E della morte dell’ex modella si continua a parlare ancora oggi, con angoscia, tristezza e l’idea che si poteva fare qualcosa per evitarla. ‘Cristiane è la donna uccisa barbaramente la scorsa settimana – scrivono gli amministratori di Sei di Ostia Se su Facebook – è stata gettata di sotto dal terrazzo di casa a Ostia. La famiglia non ha soldi per poter fare il funerale e darle una sepoltura. Aiutateci – è l’appello lanciato dal gruppo social – a raccogliere i fondi. Contro l’indifferenza e contro la violenza partecipate donando al seguente link: https://www.paypal.com/pools/c/93rKR3Zncj’.

L’iniziativa di solidarietà

Un’iniziativa di solidarietà nella quale si legge chiaro il dolore per quanto accaduto. L’ennesimo presunto caso di violenza contro le donne che crea rabbia e indignazione. Una morte che ha lasciato l’amaro in bocca di quanti non sono riusciti a capire la sofferenza chiusa tra le mura domestiche di un appartamento sul litorale di Roma.

I vicini hanno raccontato di liti frequenti

Perché in quell’abitazione le liti sembra fossero frequenti. Grida che erano state sentite dai vicini. E forse quella notte, quella tra il 3 e il 4 marzo scorso, è stata l’ennesima discussione nella quale non si esclude che la 46enne abbia cercato una via di fuga. Non si può escludere che abbia tentato di scappare dall’ennesimo scontro, finendo giù dal quarto piano. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori che stanno cercando risposte, mentre Sei di Ostia Se chiede alla cittadinanza un gesto di solidarietà e amore, l’ultimo possibile, nei confronti di Cristiane, per concederle un funerale e una sepoltura.