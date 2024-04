Precipita dal quarto piano a Ostia: il giallo sulla morte dell’ex modella italo-brasiliana

Una morte ancora tutta da chiarire quella di Angelina Cristiane De Souza Soarez, la 46enne italo-brasiliana precipitata sull’asfalto dal quarto piano di una palazzina di Ostia. Un mistero che lascia aperti ancora tanti interrogativi, tra tutti: suicidio o femminicidio?

I concorsi di bellezza e la moda

Ex modella e reginetta di bellezza aveva vissuto per dieci anni in viale Europa a Montesilvano insieme alla mamma, poi si sarebbe trasferita a san Benedetto del Tronto, come riporta Il Messaggero. Una vita trascorsa tra una passerella e un’altra, grazie a una bellezza dirompete che l’aveva vista conquistare la fascia di Miss Adriatico, poi aveva partecipato a Miss Gran Prix e da quale momento era iniziata la sua carriera nel mondo della moda.

Le indagini della Polizia del X Distretto

La morte di Angelina, secondo le prime risultanze investigative, sarebbe avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, il suo corpo è stato trovato senza vita in via Marino Fasan nella zona di Ostia Nuova, alle prime luci dell’alba di mercoledì 4 aprile scorso. Sul posto sono corsi immediatamente gli uomini del Commissariato del X Distretto che stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.

Fermato un uomo

Intanto è stato fermato il suo convivente, un romeno di 41 anni e ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Ad appesantire la posizione dell’uomo le testimonianze dei vicini che raccontano di un rapporto turbolento, segnato da continue discussioni. Ma gli investigatori scavano anche nel passato della donna, nei suoi trascorsi che l’avevano vista finire a processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un iter processuale che, però, si era concluso con un’assoluzione.