Furti a Ostia, saccheggiato nuovamente il centro anziani di Sommergibile: è la terza volta in un mese. Sono disperati i gestori della struttura sociale presente a Ostia Ponente, che nel giro di pochi giorni si sono visti nuovamente svaligiare la propria struttura da ignoti. In questa occasione, chi si è intrufolato all’interno del centro anziani sapeva dove muoversi: si è recato infatti all’angolo delle macchinette snack, dove tra prodotti rubati e questi mezzi vandalizzati ha recato danni per l’ammontare di 10 mila euro.

Furti a Ostia, nuova visita al centro anziani del Sommergibile

Forse la posizione vicina a Nuova Ostia, forse un ladro che ha capito come muoversi all’interno della struttura per rubare e lasciare in ginocchio un’attività socialmente utile e necessaria per tutto il quadrante lidense. Il ladro lo chiameremo come “uomo incappucciato”, considerato come sia stato immortalato pochi giorni fa in questo modo mentre rubava all’interno del centro anziani del Sommergibile. Si aggirava forte della felpa e il volto semi coperto, intento a procurare danni e rubare prodotto dalle snack machine.

L’ultimo colpo mostra una grande sicurezza nella conoscenza del posto, poiché nel giro di due ore si ripresenta più volte nello stesso posto per rubare merendine, bibite e patatine, oltre che i soldi interni alle stesse macchinette. Una sicurezza che li ho portato a ignorare, addirittura, l’allarme che era scattato all’interno del centro anziani. Resta un fatto: l’intervento tardivo della Polizia Locale, che su Canale 10 parla di un sopralluogo “dopo due ore dal furto”.

Resta un fatto, questo quadrante di Ostia oggi è insicuro. Dopo i furti nella scuola Garrone su corso Duca di Genova, la stessa zona dell’Appagliatore è tornata preda delle ambizioni dei ladri. Nuovamente, sopra al Parco Giuseppe Pallotta sono tornati a verificarsi i furti in appartamento: si punta a quei locali vissuti da persone sole, con i ladri che probabilmente puntano a non incombere in forti resistenze durante le propri azioni criminali.