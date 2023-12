Giallo a Ostia: uomo accoltellato nella notte

Nella notte appena trascorsa, tra lunedì e martedì 19 dicembre, i sanitari del 118 sono stati chiamati a intervenire in via Duca di Genova ad Ostia per un uomo ferito e dai primi accertamenti sembrerebbe che sia stato accoltellato. Ma si tratta di una vicenda ancora tutta da chiarire.

I Carabinieri stanno indagando

Di fronte a una situazione del genere, come di consueto, i medici dell’ospedale di Ostia, il Grassi, hanno dovuto segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e sono stati i Carabinieri ad aver avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

Il ferito ha scelto di non rispondere alle domande dei militari

Un mistero per gli inquirenti che non sembra abbiano ricevuto alcun aiuto dal ferito. L’uomo sottoposto alle cure del caso, ma non in pericolo di vita, ha scelto di restare in silenzio. Ovviamente questo non ha fermato gli uomini dell’Arma che hanno raggiunto il punto in cui l’uomo è stato ferito per scandagliare la zona, cercare eventuali immagini di videosorveglianza, testimoni che abbiano assistito alla scena o magari anche il fendete utilizzato. Al momento sulle indagini vige il massimo riserbo. Solo nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi in merito.