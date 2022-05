Incendio a Ostia, la mansarda va a fuoco e lui resta intrappolato: 50enne ustionato. Salvato dai Carabinieri

Attimi di paura questo pomeriggio ad Ostia per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo in Via della Paranzella. Stando alle prime informazioni disponibili le fiamme si sarebbero sviluppate nella mansarda per poi estendersi al resto della casa.

Salvato un uomo a Ostia dall’appartamento in fiamme

All’interno dell’appartamento si trovava un uomo che è stato tratto in salvo da Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. La persona era rimasta infatti bloccata all’interno della mansarda andata in fiamme. Sconosciute al momento le cause del rogo.

Uomo ustionato nell’incendio a Ostia

Secondo quanto si apprende la persona ferita, sulla cinquantina, è rimasta intossicata ed ha riportato diversi ustioni al volto e alle braccia. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Dove è scoppiato l’incendio L’area dove si è verificato l’incendio rappresenta uno dei quartieri più centrali di Ostia Lido, quello che ruota intorno al Mercato Comunale coperto di Via Orazio dello Sbirro.

Terzo incendio in 24 ore a Roma

Ad ogni modo quello di oggi è il terzo rogo in poche ore nel territorio della Capitale. Ieri pomeriggio infatti si sono registrati altri incendi uno nella zona della Magliana, e l’altro sotto il Ponte della Musica. In entrambi i casi l’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e in questo caso Polizia Locale ha evitato conseguenze peggiori.