Incidente mortale a Ostia: si schianta con lo scooter, Fabio Consoli perde la vita a 61 anni

Ancora sangue sulle strade di Roma, ancora una vita spezzata a seguito di un sinistro. Dramma nel fine settimana appena trascorso a Ostia dove uno scooterista di 61 anni è morto dopo essersi schiantato contro il guardrail in Via dei Pescatori. L’impatto è stato violentissimo e al momento dei soccorsi l’uomo, un noto orafo del posto, era in condizioni disperate.

Immediata la corsa in ospedale dove però, purtroppo, il motociclista è deceduto poco dopo. Secondo le informazioni disponibili al momento l’incidente sarebbe stato autonomo: non risultano infatti altri mezzi coinvolti. Fabio Consoli, questo il nome della vittima, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dello scooter e finendo poi la sua corsa contro la barriera spartitraffico.

Incidente mortale a Ostia domenica 13 agosto in Via dei Pescatori

Il sinistro dall’esito mortale è avvenuto quando erano da poco passate le 4.00 della notte tra sabato e domenica, 12 e 13 agosto 2023. La vittima, come detto, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, uno scooter Honda SH, per poi schiantarsi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Tintoretto. Il 61enne è stato portato all’Ospedale Grassi di Ostia dove è giunto in condizioni davvero critiche: nonostante i tentativi di salvarlo alla fine l’uomo non ce l’ha fatta.

Chi era la vittima

Sui social in tanti hanno postato un messaggio in ricordo di Fabio Consoli, a partire dal fratello, Roberto. Stando alle informazioni pubblicate su Facebook la vittima viveva nella Capitale. “Oggi muore un pezzo di me! Oggi perdo il mio amico del cuore, mio fratello”, si legge ad esempio in un post. Fabio, da quanto si apprende, era un artigiano orafo. La Redazione si stringe al dolore della famiglia.

