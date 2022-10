Incidente sulla Cristoforo Colombo, 4 feriti. Traffico bloccato in direzione Ostia

Brutto incidente occorso questo pomeriggio sulla Cristoforo Colombo, dove diverse automobili sono rimaste coinvolte nel sinistro.

L’incidente sulla Cristoforo Colombo

Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, sappiamo come nello scontro siano state coinvolte probabilmente solo automobili.

L’incidente sarebbe avvenuto in direzione Ostia, prima del semaforo di via di Acilia.

Persone ferite sul posto

Al momento, sappiamo come nell’impatto siano rimaste ferite quattro persone. Una situazione che ha richiesto l’intervento di diverse ambulanze sul posto.

Lunghe code in direzione Ostia

Per via dell’impatto, si registrano lunghe code in direzione Ostia provenendo dall’Eur. Il tempo di percorrenza è di un’ora e 10 tra il Palasport e via Canale della Lingua.