Ostiamare, iniziato lo smontaggio della tribuna allo stadio Anco Marzio

E’ iniziato quest’oggi lo smontaggio delle tribune presso lo stadio Anco Marzio, storico centro sportivo in concessione alla realtà calcistica dell’Ostiamare.

Lo smantellamento della tribuna dell’Ostiamare

Definita abusiva tanto da impedire il pubblico spettacolo all’interno del centro sportivo, nonostante la squadra di calcio lidense militi in Serie D, oggi la struttura è stata lentamente smontata.

Da un video che circola su Facebook, è possibile vedere come due operai siano impegnati da questa mattina a smantellare la struttura. Tolti pezzi di ferro e sedili per il pubblico, in un lavoro che richiederà probabilmente giorni per essere concluso.

Lo sgomento dei tifosi

Rabbia nei sostenitori dell’Ostiamare, che commentano tale episodio con grande sgomento. Infatti, ricordano come quella tribuna non solo fosse comode per il pubblico che veniva allo stadio a vedere le partite, ma anche agibilissima per qualunque persona che desiderava vedere la squadra di casa all’opera.

Ancora una volta, il tifo bianco-viola allude a responsabilità di Alessandro Onorato su questa faccenda, dicendo palesemente come sia sua la volontà di smontare gli spalti della squadra.