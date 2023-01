Lavori su via Ostiense e via del Mare: ecco da quando e gli orari

Sono iniziati lo scorso 9 gennaio i lavori su due importanti arterie stradali del X Municipio. Stiamo parlando della via del Mare e di via Ostiense. I cantieri, che dureranno per circa un mese, hanno come fine quello di rimuovere la vegetazione presente sulle strade sopracitate. Durante lo svolgimento dei lavori, saranno possibili delle modifiche alla viabilità.

I lavori e le modifiche alla viabilità

I lavoro lungo la via del Mare e su via Ostiense saranno seguiti in orario notturno e precisamente dalle 22 alle 6. In questa fascia oraria e solamente nei tratti di strada interessati è istituito il senso unico alternato. Nella fattispecie le modifiche alle viabilità interesseranno i tratti compresi tra via di Malafede e la rotatoria di Ostia Antica. Non ci saranno restringimenti di carreggiata ma solamente sensi unici alternati. Queste nuove regole varranno fino alle 6, dopodiché la strada potrà essere percorribile normalmente. Tutte le modifiche saranno segnalate attraverso la presenza di semafori mobili.

La durata

Come anticipato, la durata dei lavori sarà di circa un mese. Dunque, essendo iniziati pochi giorni fa e precisamente lo scorso 9 gennaio, gli interventi termineranno il prossimo 9 febbraio.