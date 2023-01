Pontina, circolazione limitata per lavori: ecco da quando

Nella giornata del prossimo 10 gennaio, la circolazione sulla strada statale “Pontina” potrebbe subire delle limitazioni a seguito di alcuni lavori in corrispondenza dello svincolo “Campoverde Nord”, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina. Va detto che il disservizio è circoscritto esclusivamente alla giornata di martedì 10 gennaio e che le attività si inseriscono nell’ambito del più ampio intervento, in corso, per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale.

I lavori sulla Pontina

In corso, lungo la strada statale 148 “Pontina” le attività inerenti alla sostituzione e alla riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. In particolare, per permettere l’avanzamento delle attività, nella giornata di martedì 10 gennaio sarà attiva la chiusura al transito dello svincolo Campoverde Nord – Nettuno -Velletri, nel territorio comunale di Aprilia. La chiusura osserverà le seguenti modalità:

direzione Latina al km 53,650 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

direzione Roma al km 54,100 dalle ore 13.00 alle ore 16.00

La circolazione potrà usufruire dello svincolo precedente o successivo a quello interdetto.