Pontina, grave incidente: perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero, un ferito e 10 chilometri di code

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, sulla SS 148 Pontina, al chilometro 26,100 in direzione Latina, all’altezza di Pomezia Nord. Un uomo, per ragioni ancora da appurare, ha perso il controllo della sua vettura e, dopo aver sbandato, ha sbattuto contro un albero, rimanendo ferito.

L’auto ha prima preso una serie di cartelli, poi ha finito la sua corsa contro un albero. La vettura nell’urto si è completamente distrutta nella parte anteriore e laterale e ha occupato una corsia, bloccando il traffico. Non risultano coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio, in codice rosso. I rilievi sono tutt’ora in corso, da parte degli agenti della polizia stradale di Aprilia.

Code chilometriche

Le code partono addirittura da Spinaceto. Al traffico dei pendolari si unisce infatti quello di quanti si sono recati al centro commerciale di Castel Romano per gli ultimi acquisti natalizi. Al momento si registrano circa 10 chilometri di code, dovuti anche a un altro tamponamento avvenuto intorno al chilometro 15, sempre in direzione Latina.