Brutto incidente sulla Pontina, mezzo pesante sbanda e si ribalta, chiusa una corsia: traffico bloccato

Grave incidente stamattina sulla Pontina. L’episodio è stato registrato circa un’ora fa all’altezza di Aprilia, in corrispondenza del centro commerciale Aprilia 2. Un mezzo pesante è finito ribaltato su un fianco sulla carreggiata. Sul posto sono presenti gli Agenti della Polizia Stradale di Aprilia unitamente ai sanitari del 118. Traffico bloccato e code in direzione Roma.

Incidente sulla Pontina oggi

L’incidente, da quanto si apprende, è stato autonomo e si è verificato intorno alle 9.00 esattamente in corrispondenza del km 43+700 in direzione della Capitale. Il camion, per cause in corso di accertamento, ha dapprima sbandato, poi ha urtato lo spartitraffico (rimasto danneggiato), quindi è finito semi-ribaltato su un fianco sulla carreggiata.

Chiusa corsia di marcia

In questo momento la Pontina è chiusa parzialmente nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto è presente il personale Anas unitamente alla Polizia Stradale come detto. Interdetta la corsia di marcia lenta con il traffico che viene fatto defluire su quella di sorpasso. Il mezzo pesante ha perso il carico nell’incidente (trasportava materiali ferrosi, ndr) si invita pertanto a prestare la massima attenzione.

A dispetto della dinamica nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve tre persone, verosimilmente gli occupanti del mezzo pesante. Anche perché, da quanto si apprende, nel sinistro non risultano coinvolti ulteriori mezzi oltre al camion. Al momento non è stata fissata ancora una tempistica di conclusione dell’intervento che risulta ancora in corso.

Foto di repertorio

