Lorenzo Moi, i funerali si svolgeranno a Casal Palocco

I funerali di Lorenzo Moi, il ragazzo morto investito da un autobus in piena notte sulla via del Mare, si terranno a Casal Palocco, quartiere dove peraltro il giovane viveva. La bara dell’adolescente, per l’occasione, verrà coperta con la maglia della squadra per cui giocava. Sia il presidente della società sportiva, che tutto il quartiere di Casal Palocco, pronto a stringersi intorno al ragazzo e la sua famiglia nel dolore nella giornata di domani.

I funerali di Lorenzo Moi a Casal Palocco, presso la parrocchia di San Timoteo

Le celebrazioni funebri per Lorenzo, si terranno nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio 2023. La messa per dare l’ultimo saluto al giovane, si svolgerà all’interno della Parrocchia di San Timoteo, nel quartiere di Casal Palocco. Ad annunciare la celebrazione funebre, è stata la stessa squadra del ragazzo, ovvero la Nea Ostia Rugby sul proprio profilo Facebook. Il club dove il giovane era tesserato e praticava questo sport con grande passione, ha avvisato come la cerimonia funebre si terrà alle ore 11.00 di domani mattina.

Sulla vicenda che ha portato Lorenzo Moi a essere investito la notte dell’11 gennaio da un autobus sulla via del Mare, ancora gli inquirenti stanno cercando una verità con le loro indagini. Appurato come il ragazzo si fosse recato poche ore prima di morire all’Ospedale Grassi di Ostia per un attacco di panico, non è chiaro invece perché il ragazzo si sia avventurato a piedi fino alla via del Mare, in un punto che peraltro gli è costato la vita.

L’incidente che ha portato alla morte di Lorenzo, sarebbe avvenuto intorno alle 4,30 del mattino, in un momento peraltro proibitivo, anche per la poca illuminazione, per attraversare la via del Mare a piedi in quei frangenti. Dinamiche che però dovranno essere chiarite dagli inquirenti, che attentamente stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo.