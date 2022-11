Maltempo a Ostia, evacuato l’Idroscalo: crollata parte della scogliera (FOTO E VIDEO)

Il maltempo che ha flagellato Ostia questa notte. Non solo passerelle distrutte lungo tutto il lungomare, ma anche allagamenti nelle abitazioni – in gran parte abusive – che sorgono all’Idroscalo. La scogliera situata a protezione, infatti, è stata in parte distrutta dalla furia delle onde di questa notte e l’acqua ha invaso le case, rendendole inagibili.

Evacuazioni in atto

Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni e sono state aiutate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri di Ostia e alla Protezione Civile The Angels. Ma altre persone non volevano lasciare le loro case e hanno fatto resistenza all’evacuazione. Le operazioni sono tutt’ora in corso. Questa mattina intorno alle ore 8:00, a causa della forte mareggiata in atto, ha ceduto una piccola parte della barriera frangiflutti. Per questo si stanno registrando ancora degli allagamenti e monitorati da personale dei vigili del fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, intervenuti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A scopo precauzionale diverse abitazioni sono state evacuate.

A causa cattive delle condizioni meteorologiche, il Tevere ha esondato, invadendo la zona circostante. Anche il mare è arrivato in strada e per le vie limitrofe c’è più di mezzo metro d’acqua. Le operazioni sono in corso dalle 6:00 di questa mattina.

Riparo nei bus

In soccorso alle persone in difficoltà sono arrivati i nuclei SAF e USAR dei vigili del fuoco. Al momento si attendono i bus messi a disposizione da Atac per offrire ricovero momentaneo agli sfollati in attesa di una sistemazione offerta dal Comune. Dalle prime informazioni pare che verranno spostati, visto che oggi la scuola è chiusa, presso presso la scuola elementare Garrone di Corso Duca di Genova.