Natale a Ostia, arriva la pista sul ghiaccio: ecco dove

All’interno del Lunapark di Ostia, tornerà per questo Natale la pista sul ghiaccio. Un grande ritorno sul litorale romano, che vedrà sorgere nuovamente una pista dove poter pattinare coi propri cari, il proprio partner o addirittura divertirsi per un pomeriggio o una sera con la propria comitiva di amici. Una struttura che serve all’interno del litorale lidense, ormai sempre più orfano di strutture per l’intrattenimento dei ragazzi o anche un pubblico di tutte le età.

La pista sul ghiaccio a Ostia per Natale

La pista sul ghiaccio lidense, vedrà la propria apertura all’interno dell’area priva del Lunapark di Ostia, sul lato di viale Cardinal Ginnasi. L’apertura, sentendo i gestori della struttura invernale, avverrà per l’inizio di questo fine settimana, tempo ovviamente permettendo. Davanti a un periodo dove le attrazioni stentano a decollare sul territorio, specie poi con le oggettive difficoltà che hanno toccato anche il famoso multisala locale “Cineland”, questa struttura promette di dare una boccata d’aria fresca a tutta la zona lidense.

I gestori hanno valutato d’installarlo dentro una struttura privata, probabilmente anche per evitare le lungaggini, e oltretutto i risaputi problemi, legati alla burocrazia per prendere in affitto gli spazi pubblici del X Municipio di Roma Capitale. Allora ecco, che in meno di 48 ore di lavori, già si comincia a intravedere un bellissimo villaggio di Natale. Un rettangolo molto grande col ghiaccio in terra, circondato da recinzioni in legno che ci riportano a quello stile natalizio che fa impazzire tutti i quanti.

Un’iniziativa che a Ostia, tutti stanno accettando e attendendo in maniera entusiasta. Il primo a complimentarsi, Mauro Delicato, che da anni si batte come attivista civico col fine di riqualificare il territorio lidense e la sua nomea da gravi casi di malapolitica: “Volevo dare un fortissimo in bocca a lupo a Dezia Pugliè che sta intraprendendo questa nuova avventura. Daje De’ che c’è bisogno di intrattenimento a Ostia!”.