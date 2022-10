Nuova Ostia, i balconi delle case popolari si sbriciolano

Tornano a perdere pezzi d’intonaco in strada le case popolari di Nuova Ostia, che anche questa mattina hanno rischiato di far cadere detriti di gesso o mattoni sulla testa di qualche persona.

Questa, una situazione ormai segnalata da anni dai residenti delle palazzine del Comune di Roma, senza che però i gravi problemi di agibilità – idraulica e conseguentemente di stabilità degli stessi edifici – vengano risolti definitivamente.

I balconi di Nuova Ostia si sbriciolano

Troppe palazzine, ormai da tempo vedono transennati i marciapiedi sottostanti proprio per il pericolo di detriti che possono cadere in strada.

In un quartiere dove già ci sono stati feriti per questa problematica, oggi la situazione tratta soprattutto i balconi presenti su via del Sommergibile, via Antonio Forni e via Guido Vincon. Le balconate dei singoli appartamenti, ormai da mesi si stanno sbriciolando come sabbia.

Una situazione che sempre di più getta nello sconforto i residenti locali, ormai con la puntuale paura che sia messa a repentaglio la propria incolumità o addirittura si crei un gravissimo incidente per questa faccenda.

Nessuno interviene sulla problematica

Anche questa mattina, un residente ha deciso di avvertire gli Enti preposti per segnalare l’ennesimo cedimento proveniente dalle palazzine: calcinacci che sono stati ritrovati nel cortile della propria scala e sul marciapiede.

Qui, gli è stato risposto come lo stesso Ente “non potesse fare nulla per risolvere la problematica”. Alla disperazione della persona, manifestata attraverso una telefonata, sempre la stessa realtà ha letteralmente detto: “Guardi, eviti di andare sul balcone di casa sua, così non le accadrà nulla”.