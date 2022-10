Il Sindaco di Roma punta sulla destagionalizzazione: ecco ‘le spiagge d’inverno’

Il piano di intervento che l’ordinanza sindacale a firma del Sindaco Roberto Gualtieri per la stagione invernale sulle spiagge del litorale si propone un obiettivo chiaro: la destagionalizzazione.

L’idea è quella di creare lavoro per le attività balneari, e non solo, che non sia circoscritto solo ai mesi estivi, ma che comprenda anche la stagione più fredda. Un programma che passa attraverso vari interventi e non in ultimo, il provvedimento sindacale del 30 settembre scorso, il numero 166.

Il progetto di destagionalizzazione del litorale

La stagione invernale sul litorale ha inizio “con la pubblicazione all’Albo pretorio del presente provvedimento” terminerà il prossimo 30 aprile 2023.

Tornando a parlare di destagionalizzazione l’ordinanza lascia aperta la possibilità ai “concessionari di aderire alla stagione invernale per ampliare e diversificare l’offerta turistica del territorio”. Per quanto è obbligo di coloro che intendono aderire di “darne comunicazione all’ufficio Demanio marittimo del Municipio X, indicando anche il programma delle iniziative, culturali, ricreative, ludiche, sportive”. Tutto questo, però, purchè “i concessionari si siano premuniti delle eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari”.

Un progetto ad ampio raggio che vuole cercare di dare nuovo impulso alle attività balneari che insistono sul litorale, offrendo così anche l’occasione di rilanciare l’economia sul territorio interessato da eventuali iniziative in programma.

Gli obblighi per chi non aderisce alla destagionalizzazione

Sta di fatto che per tutti coloro che non intendono proporre attività invernali vigono regole precise indicate nell’ordinanza sindacale: “Le strutture stagionali devono essere rimosse” a maggior ragione se si tratta di strutture prive di autorizzazioni. “La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia deve restare libera anche da manufatti autorizzati”. I concessionari sono, però, autorizzati ad allestire “barriere anti-stabbia per proteggere le strutture turistico ricreative” purche nel rispetto della normativa indicata dal Sindaco.

Ordinanza_invernale_n_166_del_30_09_2022