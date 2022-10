Roma-Lido, incubo per i pendolari: guasto alla stazione Colombo, servizio interrotto fino ad Acilia (FOTO)

Non c’è pace per i pendolari che utilizzano la Roma-Lido. Oggi l’ennesimo guasto sulla linea, stavolta alla Stazione Colombo, che ha provocato l’interruzione della tratta fino ad Acilia. Il guasto si è verificato nella mattinata di oggi, 10 ottobre, intorno alle ore 11:20 e al momento il servizio è completamente bloccato in entrambe le direzioni.

I passeggeri che si trovavano a bordo del treno 107, che in quel momento era in transito in direzione Ostia, sono stati fatti scendere alla stazione di Acilia. Non si hanno ancora informazioni riguardo la ripresa del servizio

📢🚆 #Metromare (#RomaLido) Causa guasto tecnico lungolinea

❌servizio interrotto tra #Acilia e #Colombo

↔entrambe le direzioni 🔴 treno 107 evacua ad Acilia alle ore 11:24 circa — Astral Infomobilità (@astralmobilita) October 10, 2022

Giornata di record… negativi

Ma i disagi per i pendolari non finiscono qui. Oggi è anche la giornata dei record per quanto riguarda l’accessibilità ai treni. “È quasi un “cappotto” con 26 (diconsi “ventisei) impianti bloccati sui 30 che Astral/Atac “dovrebbero” gestire sulla Roma Lido. Questo il bollettino Accessibilità Roma Lido, pensato per Passeggeri con Mobilità Ridotta, che hanno seri problemi di deambulazione o viaggiano con carrelli, passeggini o port-enfant al seguito”, tuonano dal Comitato Pendolari Roma-Ostia.

“26 impianti bloccati sui 30 esistenti tra Cristoforo Colombo e Vitinia. Non accessibili tutte le prime 4 stazioni di Ostia. E poi Ostia Antica, Acilia, Bernocchi, Vitinia e Beirut-TdV. Scale mobili guaste (tutte) a Lido Nord, Acilia (foto), Vitinia e una a Ostia A. e Bernocchi. Ci sono da 2 anni e mezzo 2 scale mobili in salita ferme a Piramide (ATAC-non segnalate) ed anche da mesi una al binario 4 di Basilica San Paolo. Da 30 mesi è chiuso (con la scusa di lavori a passo di lumaca) il sottopasso pedonale tra Metro B Piramide/Roma Lido PSP e Ostiense RFI, tutto pervicacemente non segnalato sui siti web di Astral/Atac”.

Problemi anche sulla metro B

Per chi prosegue il viaggio sulla Metro B le cose non vanno meglio. “Non accessibile tutta la B1 e anche Marconi, Bologna, Quintiliani, Ponte Mammolo e Rebibbia e per chi è in carrozzella”, fanno sapere dal Comitato. “Anche Cavour, Colosseo e Circo Massimo, per guasti ai montascale e/o scopertura turni personale Atac. Problemi gravi nella Metro A, con 20 fermate non accessibili (di solito non segnalata anche Cipro – problemi ascensore per il piano strada e pure scala mobile per uscire su strada guasta da tre anni) fermate non accessibili, di cui la metà per mancata previsione di turni degli Addetti di stazione a presidio degli impianti”.

“Rispetto al “Disastro Roma Lido” di Atac SpA, salendo in media al 70% oggi abbiamo un record dell’87 %”. Le speranze di tutti coloro che vedevano nel passaggio da Atac a Cotral la soluzione dei problemi della Roma-Lido ormai sono morte e sepolte. Ma i pendolari non si arrendono e continuano a lottare per cercare di ottenere un servizio migliore. Perché di continuare a viaggiare ammassati, con ritardi che sono ormai la normalità, con il timore dei guasti e senza sapere se e quando passerà il loro treno – continuando a pagare il servizio come se fosse ottimale – sono davvero stufi.