Ostia, vandali in azione alla stazione Lido Centro: distrutto gabbiotto (FOTO)

Ci risiamo. Ancora vandali in azione alle fermate della Roma-Lido. Dopo il grave episodio di vandalismo, appena una settimana fa, alla stazione di Tor Di Valle, dove erano stati distrutti i tornelli in vetro, questa notte alcuni sconosciuti hanno “visitato” i gabbiotti esterni della stazione di Lido Centro, devastandoli. Non solo cassetti aperti e documenti gettati a terra, mobili ribalti e oggetti rotti: i vandali, per essere sicuri di fare quanti più danni possibili, hanno addirittura sradicato un condizionatore, lasciandolo penzolante e pericolante.

Nel frattempo, anche questa mattina i treni hanno viaggiato con il consueto ritardo, oscillante tra i 5 e i 15 minuti. “Ogni giorno è un’odissea”, lamentano i pendolari, tra il furioso e il rassegnato. Chi inizialmente sperava che il passaggio del servizio da Atac a Cotral avrebbe risolto i problemi della linea ha ormai visto infranto i propri sogni. O almeno li ha rimandati a data da destinarsi.

Leggi anche: Inferno Roma-Lido: scale mobili, montacarichi e ascensori bloccati ma…”non c’è nessun problema”

Roma-Lido da incubo

La situazione, infatti, al momento è davvero tragica. Oltre ai ritardi quotidiani, che si registrano con il servizio “regolare”, nelle stazioni della Roma-Lido i pendolari hanno difficoltà di accesso, dovuta all’impossibilità di prendere ascensori e scale mobili. Ben 24 impianti di traslazione – termine tecnico per riferirsi ad ascensori e scale mobili – risultano attualmente bloccati, su di un totale di 30. Un record negativo difficile da battere.

Le prime 4 stazioni di Ostia sono tutte completamente inaccessibili. Ci sono scale guaste a a Lido Nord, una a Ostia A. e una in discesa ad Acilia. Da ben 2 anni e mezzo sono presenti almeno altre 2 scale mobili in salita ferme a Piramide (ATAC-non segnalate) e, da mesi, un’altra in corrispondenza del binario 4 di Basilica S.P. e ad Eur Magliana.

Stazione Lido Centro tra degrado e violenze

Ma l’episodio di questa notte, avvenuto in un gabbiotto Atac, pone di nuovo l’attenzione sul degrado e lo stato di abbandono in cui versa la stazione di Lido Centro. Già nel corso dell’estate da poco terminata proprio in questa zona erano stati riportati diversi episodi che vede protagonista un gruppo di giovani diventato ormai il terrore del quartiere. “Infastidiscono le ragazze, spesso sono alterati – probabilmente dall’uso di alcool o altro, usano atteggiamenti che mettono paura anche quando entrano e nei negozi, magari a torso nudo, e rispondono minacciosamente quando gli si chiede di indossare la maglia”, spiegano alcuni residenti.

“Questo dovrebbe essere il biglietto da visita di Ostia, invece è diventato uno schifo. Molti commercianti hanno chiuso perché costretti da varie circostanze. Appena fa buio, diventa pericoloso girare a piedi, perché nei dintorni della stazione è poco illuminato. Chi esce dalla metro o aspetta il bus è soggetto a pericoli, come lo scippo, o semplicemente a essere infastidito da chi ti chiede soldi per comprare droga. E a rischiare sono soprattutto le ragazze, oggetto di molestie continue”, proseguono.

Leggi anche: Degrado a Ostia: parcheggio ridotto a discarica, tra topi e marciapiedi impraticabili, il grido d’allarme dei cittadini (FOTO)

Alle spalle della stazione, il parcheggio in via Punta del Saraceno è in stato di abbandono. Rifiuti tra le auto, erba alta sui marciapiedi e a bordo strada, una vettura abbandonata da mesi. Dopo il nostro primo articolo una parte di strada, sotto al cavalcavia, è stata pulita. L’altra metà no. Gli alberi non vengono potati da anni e le foglie riempiono i marciapiedi e ostruiscono le caditoie, in attesa di allagare le strade alle prime piogge. Anche questo è Lido Centro…