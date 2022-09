Inferno Roma-Lido: scale mobili, montacarichi e ascensori bloccati ma…”non c’è nessun problema”

Nonostante il cambio di gestione, i disagi sulla Roma-Lido continuano, purtroppo a farsi sentire. Treni guasti o in perenne ritardo, corse che saltano, scioperi. Insomma, la vita per i pendolari — che si trovano quasi quotidianamente a fare i conti con simili situazioni — è davvero dura ed estenuante, soprattutto perché, spesso e volentieri, si usano i mezzi pubblici per andare a lavoro e a scuola e il rischio è quello di arrivare tardi in ufficio o in classe.

Ancora disagi sulla Roma-Lido: montacarichi e ascensori bloccati

Dunque, i disservizi sulla tratta sono, ahimè, all’ordine del giorno e quanto accaduto oggi non fa, purtroppo eccezione. Come segnalato dal Comitato dei pendolari Roma Lido, sono ben 30 i montacarichi elettrici — tra scale mobili, ascensori, montacarichi per disabili — rimasti bloccati oggi tra Vitinia e Cristoforo Colombo.

Bloccate anche le scale della stazione Magliana

Bloccate inoltre le scale della stazione Magliana, anche con i tre ascensori della stazione per problemi al presidio di questi mezzi da parte degli addetti della stessa fermata ferroviaria. Ma c’è di più, oltre il danno la beffa. Nonostante i disagi siano piuttosto evidenti, sul sito della linea ferroviaria la situazione di Magliana non è menzionata.

Sulla schermata, infatti, si legge chiaramente: “non c’è nessuna problematica”. Oltre ai disagi fin qui descritti, si aggiungono anche delle evidenti ed amare discrepanze nella comunicazione, che non rispecchiano la concreta situazione vissuta dai pendolari.