Roma-Lido, vandali in azione: distrutti varchi in vetro alla stazione Tor Di Valle (FOTO)

Non bastano i guasti, i treni soppressi e i cronici ritardi. Andare dalla Capitale a Ostia e viceversa è sempre più un’agonia. La Roma–Lido ai disservizi del gestore, aggiunge i problemi causati dai vandali. Come quelli che hanno agito nella mattinata di oggi, 24 settembre, nella stazione di Tor Di Valle, forse una delle più degradate della linea.

Ignoti hanno pensato di distruggere il tornello di entrata, mandandolo in frantumi. I vetri sono rimasti per diverso tempo a terra, nella stazione abbandonata a sé stessa. Sul posto, infatti, almeno fino alla tarda mattinata, non era intervenuto nessuno. Abbiamo provato a contattare i responsabili di Cotral, ma senza esito positivo. Neanche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e l’evento non risulta essere stato denunciato.

La rabbia dei viaggiatori

L’accaduto è però stato molto criticato dai pendolari. “In questa stazione – commenta Monika – non può sorprendere più niente: è talmente degradata, abbandonata, sgretolata e pericolante che non meraviglia più nulla”. “Quando capiranno che siamo bestie, allora telecamere e recinti saranno ovunque. Troppa fiducia all’essere umano che invece è sottosviluppato”, rincara Lorenzo.

“Questo sistema d’ingresso è studiato appositamente per chi non vuole pagare il biglietto, mentre se ci fossero i tornelli in acciaio alti nessuno potrebbe accedere privo di tessera o biglietto e non si verificherebbero certe cose – commenta Massimiliano – Come al solito paga sempre la perdona onesta e il contribuente, mentre le persone incivili viaggiano gratis e non pagano mai quando distruggono i beni pubblici”.

(foto di Alessandra S. su Ostia Informa)