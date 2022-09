Ostia, 16enne massacrato di botte davanti alla scuola: identificato l’autore

È stato identificato l’autore del violento pestaggio avvenuto il 20 settembre all’entrata dell’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Carlo Urbani, a Ostia, in via dell’Idroscalo, a civico 88. Le indagini degli agenti del X Distretto di Polizia sono durate pochi giorni. Agli agenti è bastato poco per risalire al giovane che martedì, in compagnia dei suoi amici, aveva puntato un sedicenne e poi, lui da solo, lo aveva pestato sotto gli occhi increduli degli altri studenti, di genitori e insegnanti.

Denunciato l’aggressore

Adesso per lui, bullo davanti alla scuola, le cose si fanno difficili. Il ragazzo è stato denunciato. Dovrà rispondere di aggressione e lesioni personali. C’è il massimo riserbo parte degli agenti, che proseguono le indagini sulla vicenda. Il minorenne, ferito gravemente, dovrà essere operato: a seguito delle percosse ricevute, ha infatti riportato delle fratture nella parte destra del volto.

Presumibilmente il giovane adesso chiederà i danni per quanto subito. Quindi, oltre alla denuncia penale, per l’aggressore ci sarà da affrontare la questione risarcitoria, non meno pesante della prima.

L’aggressione

Erano scesi da un’auto in 5. E si erano avvicinati alla loro vittima, un ragazzo di 16 anni. Lo avevano accerchiato poco prima che entrasse a scuola, alle 8:10, martedì 20 settembre. Poi, improvvisamente, uno di loro aveva iniziato a picchiarlo. Calci e pugni, fino a lasciarlo a terra sanguinante. Mentre gli altri studenti, come anche genitori e professori, increduli e allibiti, non facevano in tempo ad intervenire, ma solo a urlare. Poi la fuga. E adesso l’identificazione. E la denuncia.