Ostia, scambia l’agente per un cliente del pusher: “Scusi è lei l’ultimo della fila?”

Blitz della Polizia Giudiziaria in un’abitazione di piazza Gasparri a Lido di Ostia. Non si ferma l’attività antidroga del X Distretto e dopo un’articolata indagine sono finite in manette due persone di 25 e 27 anni.

Supermarket della droga a Ostia: le indagini

A seguito di particolari indagini nella zona di piazza Gasparri gli agenti hanno scoperto all’interno di un appartamento un vero e proprio viavai di droga: i soggetti cedevano quotidianamente stupefacente ad una selezionata clientela. A tradire i pusher sono stati gli acquirenti stessi che dopo aver comprato la droga venivano fermati, controllati e sanzionati sempre nella medesima zona. Con una minuziosa ricostruzione della “filiera” dello spaccio, gli investigatori del X Distretto hanno documentato tutta l’attività delittuosa. Sono riusciti così a individuare l’appartamento dove veniva ceduta la droga.

Lanciano la droga nella casa del vicino

Dopo diverse ore di osservazione e monitoraggio dei movimenti dei pusher, è scattato il blitz nell’abitazione. Durante l’accesso nello stabile i pusher hanno tentato di gettare la droga dalla finestra all’interno della casa del vicino di casa. La Polizia ha sequestrato 800 euro in contanti e 40 grammi di cocaina.

I due sono stati arrestati, giudicati con il rito della direttissima, e per loro è stato emesso anche un divieto di dimora nel comune di Roma. Denunciato anche un uomo di 88 anni, vecchia conoscenza degli archivi di Polizia.

Clienti “in fila” anche durante il blitz

L’attività era talmente radicata che anche durante la perquisizione si sono presentati dei clienti che speravano di comprare alcune dosi. Un abituale cliente si è presentato alla porta di casa chiedendo a un agente se fosse “l’ultimo della fila”.