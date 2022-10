Roma-Lido tra ritardi e treni soppressi: pendolari furiosi

La linea ferroviaria Roma-Lido non smette di far parlare di sé e purtroppo non in modo positivo. Anche nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, i disservizi per i pendolari — tra forti ritardi e treni soppressi — non sono mancati e i cittadini si trovano per l’ennesima volta a fare i conti con una situazione al limite della sopportazione e per giunta, senza nemmeno uno straccio di spiegazione.

Treni soppressi sulla Roma-Lido

Sugli schermi presenti all’interno della stazione ferroviaria campeggia un’unica dicitura: “soppresso”, che si ripete per tutte le fasce orarie. Alle 16, alle 16.30, alle 17, alle 18. Passa il tempo ma la situazione resta invariata e l’arrivo di un treno appare davvero un miraggio. I disservizi sulla linea hanno iniziato ad accumularsi già dalle 15 raggiungendo poi l’apice durante le ore successive, quando non si è vista nemmeno l’ombra di un convoglio. Le motivazioni?

Non è dato saperle. Attualmente, infatti, non è chiaro cosa abbia provocato un tale disservizio. Ma i disagi per i pendolari che oggi giorno usano la linea sono tangibili. Lunghe code a ridosso delle banchine nell’attesa che arrivi l’agognato treno per tornare, finalmente, a casa.

La richiesta di informazioni

Per comprendere cosa sia successo questo pomeriggio, abbiamo provato a contattare l’ufficio Stampa Cotral anche attraverso il numero verde ma non abbiamo purtroppo ricevuto alcuna risposta. Non c’è stato pertanto modo di parlare con loro così da capire le cause alla base dell’interruzione del pubblico servizio.

Una situazione che purtroppo non è nuova per i pendolari che sono, pressoché quotidianamente, messi alla prova e costretti a destreggiarsi tra treni in ritardo, corse soppresse e guasti, rischiando di fare tardi a lavoro e a scuola. Tanta la rabbia e il malessere tra i cittadini che ancora una volta vengono lasciati allo sbaraglio senza ricevere alcun tipo di informazione a riguardo o quantomeno un’alternativa per fronteggiare la problematica.

Riportiamo di seguito alcune foto che documentano la totale assenza di convogli in moltissime fasce orarie durante questo pomeriggio completamente da chiudere in un cassetto e dimenticare per i pendolari della Roma-Lido.