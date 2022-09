Roma, panico nella metro: pendolari restano intrappolati nell’ascensore

Giorni diverse e scene che si ripetono, seppur per motivi differenti. Perché se venerdì scorso, per via dello sciopero dei trasporti, diversi passeggeri sono rimasti ‘intrappolati’ nella metro Cipro e la foto dei viaggiatori dietro i cancelli ha fatto il giro dei social (e non solo), questa mattina altri pendolari hanno dovuto fare i conti con un ‘blocco‘. Sì perché diverse persone, poco dopo le 7, sono rimaste chiuse nell’ascensore della metro Magliana, linea B.

Pendolari chiusi nell’ascensore

Diverse persone e per diverso tempo questa mattina sono rimaste ‘intrappolate’ nell’ascensore della metro Magliana. Non si sa se il blocco sia stato dovuto al troppo peso, ai troppi viaggiatori che avevano deciso di prendere l’ascensore anziché fare le scale. O se ci sia stato un guasto, un problema di manutenzione, che spetta ad Astral.

Quello che è certo, però, è che l’ascensore, l’unico tra il binario 2 e 3 (direzione Acilia/Ostia e direzione Termini/Rebibbia/Jonio), si è bloccato. E la mattinata per i viaggiatori non è certo iniziata nei migliori dei modi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto questa mattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma Eur, che sono stati accompagnati dall’addetto di stazione Atac. L’obiettivo, infatti, era uno: liberare i pendolari. Quelli che erano rimasti intrappolati, ancora non si sa perché, nell’unico ascensore della metro nella stazione Magliana. I viaggiatori sono stati fatti uscire, ma ora resta da capire cosa sia successo: se si sia trattato di un guasto, legato magari a una mancata manutenzione, o se è tutto da ricondurre al peso. Che forse aveva superato quello consentito.