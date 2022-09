Roma, sciopero trasporti: circolazione nel caos, ritardi e corse saltate

Roma. Un venerdì nero per i trasporti quello di oggi 16 settembre a causa dello sciopero che dalle 8.30 di questa mattina sta interessando le linee Cotral, Tpl e Atac ma non solo. Come prevedibile, purtroppo, i disagi per i pendolari non si stanno facendo attendere.

Disagi e lunghe attese a causa dello sciopero

Come prevedibile, questa mattina i disagi per i pendolari che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro non sono mancati. Nonostante, infatti, la protesta sia iniziata da poco meno di un’ora, i ritardi, le attese e le corse saltate iniziano a farsi sentire e a pesare sulla giornata di moltissimi cittadini. I disservizi si fanno sentire anche sulla circolazione delle Rete Ferroviaria Italiana, dove sono saltate anche alcune corse dei treni appartenenti alle fasce protette. Insomma, un quadro che non è esattamente dei più rosei per i pendolari.

Lo sciopero

Ad incrociare le braccia i lavoratori delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confal e Orsa Tpl. Lo sciopero che è iniziato alle 8.30 di oggi durerà per 8 ore e cioè fino alle 16.30. Come ha reso noto Atac, il servizio sull’intera linea non sarà garantito e nelle stazioni metropolitane che rimarranno eventualmente aperte non sarà garantito né il servizio di biglietteria né quello di scale mobili, ascensori e montascale. Resteranno invece aperti i parcheggi di interscambio.

La motivazione

Ma qual è la motivazione alla base della protesta? I lavoratori del settore trasporti hanno deciso di scioperare a causa delle violente aggressioni rivolte a conducenti, controllori e capi stazione.