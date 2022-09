Sciopero trasporti Roma venerdì 16 settembre 2022: orari metro e bus Atac

Molti da qualche settimana hanno ripreso il lavoro, la quotidianità di sempre, gli studenti sono rientrati in classe, tra i banchi, da pochi giorni, eppure già devono fare i conti con uno sciopero dei trasporti. Domani, infatti, sarà un venerdì nero in tutta Italia perché è stata indetta una manifestazione: i lavoratori incroceranno le braccia e lo faranno per ben 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30.

Sciopero Atac 16 settembre 2022

Anche l’azienda capitolina dei trasporti aderirà allo sciopero, quello che è stato indetto dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl. Come ha fatto sapere l’Atac, il servizio sull’intera rete non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e incroceranno le braccia, nella Capitale, anche i lavoratori di Roma Tpl.



I disagi a Roma

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Ma non solo. Come sempre, in questi casi non sarà garantito il servizio delle biglietterie; mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.



Perché ci sarà lo sciopero?

I lavoratori del settore dei trasporti hanno deciso di scioperare e di chiedere a gran voce più sicurezza, loro che spesso sono ‘vittime’ di aggressioni.

“A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici. Servono provvedimenti immediati – chiedono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro – in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale”.

Sciopero Cotral di 4 ore

L’azienda Cotral, invece, sciopererà per 4 ore, con disagi sulla linea Roma-Viterbo. In questo caso, potrebbero esserci soppressioni delle corse in partenza tra le 12.31 e le 16.30.