Sciopero trasporti venerdì 16 settembre 2022: disagi anche a Roma, orari e fasce garantite

Settembre all’insegna degli scioperi. Dopo quello del 9, i lavoratori del settore ‘trasporti’ hanno deciso di incrociare di nuovo le braccia e hanno indetto una manifestazione, che durerà ben 8 ore, per un venerdì 16 che sarà ‘nero’ per i pendolari. Tra corse cancellate e non pochi disagi.

A che ora inizierà lo sciopero dei trasporti venerdì

Lo sciopero dei trasporti, che sarà su ‘scala’ nazionale, durerà 8 ore. A proclamarlo le sigle sindacali unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. I lavoratori incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 16.30: in questa fascia oraria, quindi, le corse di metro, bus e tram sono a rischio. In tutta Italia.

Le motivazioni

“Scioperiamo – spiegano le organizzazioni sindacali in una nota – di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici. Servono provvedimenti immediati – chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro – in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale”.

Sciopero Cotral e Trotta Bus (a Fiumicino)

I dipendenti Cotral venerdì incroceranno le braccia, ma per quattro ore: saranno possibili soppressioni per le corse in partenza tra le 12:31 e le 16:30. Lo sciopero, però, è stato indetto anche dai lavoratori di Trotta Bus Services del Comune di Fiumicino perché sostengono ci sia poca organizzazione e gli stipendi arrivano in ritardo.