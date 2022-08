Calendario scioperi settembre 2022, date e orari: le giornate a rischio

Mentre l’estate volge praticamente al termine con la ripresa delle attività (su tutte il comparto scolastico) nuovi scioperi si profilano all’orizzonte per il mese di settembre. Lo stato di agitazione, a seconda delle giornate, coinvolgerà vari settori, da quello aereo, al personale della Pubblica Amministrazione. Vediamo dunque, ad oggi, quali sono le date da cerchiare in rosso in agenda per ciò che riguarda le manifestazioni al livello nazionale.

Sciopero aerei settembre 2022

Al momento sono diverse le giornate di sciopero che interesseranno il comparto aereo. Si parte il 6 settembre quando il personale “SOCC. DUSMANN Service, SPD“, addetto alle pulizie dell’aeroporto Milano Malpensa, incrocerà le braccia per 24 ore. Il 12 settembre altra mobilitazione sempre di 24 ore indetta dal Sindacato CUB che riguarderà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti.

Lo stesso giorno ci saranno altri due scioperi: quello che interessa i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di holding (durata 24 ore, indetto da FLAI Trasporti e Servizi), e quello del personale della società MLE-BCUBE presso l’aeroporto Milano Linate, in questo caso di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00. Quest’ultimo è indetto dal Sindacato OST CUB Trasporti.

Sciopero generale scuola sanità venerdì 9 settembre 2022

Facendo un passo indietro venerdì 9 si terrà lo sciopero generale di tutti i settori della Pubblica Amministrazione, pubblici e privati della sanità e della scuola. In questo caso la mobilitazione, a carattere nazionale, sarà di 48 ore: dalle 23.59 dell’8 settembre alle 23.59 del 10 settembre. La manifestazione è indetta dall’Associazione Sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali).