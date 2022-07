Calendario scioperi luglio 2022, date e orari: tutte le date da segnare

Estate calda ma non solo dal punto di vista delle temperature. Nonostante il periodo infatti anche nel mese di luglio sul fronte degli scioperi sono diverse le iniziative in programma a carattere nazionale (oltre che alle mobilitazioni locali). Vediamo dunque quali sono le date da segnare in agenda.

Sciopero Taxi lunedì 5 luglio 2022

La prima data da cerchiare in rosso è quella di lunedì 5 luglio quando ad incrociare le braccia saranno i tassisti. La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 48 ore. Ad indirlo numerose sigle Sindacali di categoria. Il servizio pertanto potrebbe non essere garantito.

Sciopero Aerei 17 luglio 2022

A metà mese toccherà invece al comparto aereo. In questo caso le modalità saranno differenti perché interesseranno settori diversi. Anche in questo caso comunque l’iniziativa sarà in tutta Italia. Di seguito soltanto alcuni dei comparti/sindacati che aderiranno allo sciopero (elenco completo qui):

Personale Società Enav

In particolare il personale Enav aderente incrocerà le braccia per 4 ore dalle 14.00 alle 18.00. Ad indire la protesta il Sindacato Unica.

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale, e indotto aeroporti

Il Sindacato CUB riunisce nella mobilitazione, in questo caso a carattere più generale, l’intero settore aereo. Anche in questo caso l’iniziativa sarà di 4 ore e con il medesimo orario.

Easy Jet

La mobilitazione è stata promossa anche l’USB Lavoro Privato. In questo caso lo sciopero interesserà, sempre per 4 ore, il personale Easy Jet.

Autotrasporti pronti al blocco per 120 ore

Scorrendo l’elenco delle manifestazioni in programma anche a fine mese si profilano altri disagi. Il settore dell’autotrasporto annuncia infatti una mobilitazione di ben 5 giorni, dal 18 luglio al 22 luglio. Si tratta di un fermo nazionale del servizio dell’autotrasporto merci. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Sciopero trasporto pubblico locale

Infine il 16 luglio potrebbero fermarsi anche i dipendenti del trasporto pubblico locale per 4 ore. Le modalità in questo caso, che potrebbero provocare ritardi e cancellazioni nelle corse bus, metro e dei treni, varieranno da Regione a Regione. La mobilitazione, ad ogni modo, sarà di 4 ore.