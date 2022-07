Allarme caldo a Roma: weekend da ‘bollino rosso’, ecco le previsioni

Non c’è davvero tregua per il caldo e le temperature altissime. Perché se è vero che giugno si è concluso, è altrettanto vero che l’anticiclone africano non ha nessuna intenzione di lasciare l’Italia e anche luglio sarà all’insegna dell’afa. Su buona parte dell’Italia. Intanto a Roma, oggi e domani, è città da bollino rosso con un livello 3, quello che “indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio”. A questo si aggiunge il ‘pericolo’ siccità, che è sempre più attuale.

Che tempo farà nel weekend (2-3 luglio) in Italia?

Come fanno sapere gli esperti de Ilmeteo.it, oggi la giornata sarà all’insegna di una breve perturbazione, che porterà una fase di instabilità nelle zone alpine. Ma sarà solo un ‘transito’ momentaneo, perché nei prossimi giorni l’Anticiclone Nord Africano continuerà a farsi sentire in Italia e spingerà sul nostro Paese una massa d’aria di origine sahariana. Questo vuol dire che il caldo sarà ancora più intenso.

Ci aspettano, dunque, giorni da bollino rosso, soprattutto al Centro Sud e nelle Isole con le temperature che potrebbero sfiorare anche i 40 gradi. Molto probabilmente, spiegano i meteorologi, questo ondata si attenuerà, a partire dal Nord Italia, nella parte centrale della prossima settimana. E quindi ci farà respirare un po’.

Il meteo di sabato

Sabato il tempo sarà stabile e soleggiato, solo al Nord potrebbero esserci nubi nel pomeriggio, ma senza precipitazione. Caldo in aumento, così come l’afa. Nelle Regioni centro-meridionali si supereranno i 35 gradi e questa del prossimo fine settimana è a tutti gli effetti la terza intensa ondata di calore dell’estate. E siamo, forse, solo all’inizio. A Roma sabato e domenica saranno giornate roventi, con le temperature comprese tra 25 e 38 gradi.