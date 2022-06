Allarme meteo weekend 2 e 3 Luglio 2022: le temperature superano i 40°

L’anticiclone africano Caronte continuerà ad essere il protagonista delle nostre giornate portando delle grosse conseguenze, soprattutto questo weekend. Le temperature, nonostante siano già elevate, continueranno a salire colpendo in particolare alcune regioni, tra cui il Lazio.

Le previsioni meteo

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio, saranno due giornate caratterizzate da tantissimo sole e caldo. Ultimamente le cose non sono andate tanto diversamente. Soprattutto Roma ha vissuto e sta vivendo una situazione di totale disagio peggiorata con l’emergenza incendi di questi giorni.

Anche in questo weekend l’anticiclone non si smentirà e, anzi, rimarrà più forte di pria. Come spiega ilMeteo, Caronte arriverà dalla Tunisia e Algeria portando un carico di masse d’aria molto calde in Europa meridionale. Le temperature saliranno così oltre le medie raggiungendo picchi che segneranno un nuovo aumento delle temperature.

Nuovo aumento delle temperature questo weekend

Al Centro-Sud, le temperature arriveranno ai 39/40°. Questo toccherà soprattutto le città di Firenze e Roma. In Sardegna e Sicilia, soprattutto nelle zone interne, si arriverà ai 42°. Nell’arco alpino centro-orientale, potrebbero arrivare acquazzoni nella Domenica pomeriggio.

I rischi per la salute

Siamo nel mezzo di un disagio bioclimatico dato da temperature molto elevate registrate per più giorni consecutivi. Temperature accompagnate da un tasso elevato di umidità, assenza di ventilazione e forte irraggiamento solare. Inevitabilmente questo comporta alcuni rischi per la salute e per questo bisogna essere prudenti e non sottovalutare le conseguenze di un clima del genere.