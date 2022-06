Spaventoso incendio a Roma, evacuate oltre 200 persone: chiusa via della Bufalotta (VIDEO)

Spaventoso incendio di enormi dimensioni a Roma, sul territorio del III Municipio, tra la Bufalotta e il Tufello. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 giugno, un gigantesco incendio si è sviluppato per centinaia e centinaia di metri tra via della Bufalotta e via Giulio Antamoro.

Ennesimo incendio doloso a Roma

Sembrerebbe, purtroppo, che l’incendio sia di origine dolosa. Questa volta però, anche a causa del vento, si è propagato per centinaia di metri creando il panico tra i residenti. Le fiamme hanno distrutto tutta l’area verde e una parte di bosco nei pressi di via Antamoro, arrivando a ridosso del “New Green Hill”.

Sul posto sono intervenute le autorità e diversi enti tra cui, prime tra tutte, la Protezione Civile e numerose squadre dei Vigili del Fuoco, ma anche Polizia Locale di Roma Capitale.

Dispiegate squadre di intervento tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Un uomo in borghese della Protezione Civile, il volontario Lucio Parlavecchio, arrivato tra i primi sul posto insieme ad altri operatori, si è messo subito a disposizione dei colleghi ed ha aiutato nelle operazioni di evacuazione, nelle quali sono state tratte in salvo e messe in sicurezza oltre 200 persone.

“Le operazioni sono state davvero impegnative e siamo tutti stremati. A raccontarlo è proprio Lucio Parlavecchio, al termine dell’intervento. Posso dire però di essere davvero felice di essermi messo a disposizione della popolazione anche fuori servizio. Abbiamo cercato di mettere in salvo più persone possibili insieme ai miei colleghi della Protezione Civile e agli agenti della Polizia Locale”.

E’ stato creato un posto di sicurezza in un’area di fronte al luogo dell’incendio. In maniera tale gli agenti e i volontari sono riusciti a liberare le auto rimaste bloccate tra le fiamme e a mettere in sicurezza le persone presenti tenendole lontane dalle fiamme altissime.

Disagi nella viabilità: via della Bufalotta chiusa al traffico

Via della Bufolatta è stata chiusa al traffico per questioni di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento. La situazione, infatti, era gravissima e il fuoco era arrivato fin sulla strada, rischiando di incendiare le auto di passaggio. L’intervento è durato diverse ore ma si è concluso nel migliore dei modi. Le fiamme sono state domate e nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.

Foto e video di Reporter Montesacro