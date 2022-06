Roghi a Roma, 8 cani e un gatto intrappolati tra le fiamme: salvati dai poliziotti

Mentre continuano senza sosta le affannose ricerche e gli appelli di Lolly e Billy, i due chihuahua dispersi durante il rogo a Trigoria Alta, arrivano fortunatamente anche notizie positive che scaldano il cuore.

Otto cani di taglia e razze diverse e un gattino bianco tigrato sono stati messi in salvo dalle pattuglie della Polizia di Stato ieri l’altro nella zona di Lunghezza, uno dei tanti quartieri dell’Agro romano avvolti dalle fiamme. Leggi anche: Roma, muore in appartamento inghiottita dalla fiamme per una candela: le avevano staccato la corrente I salvataggi

Lo annuncia dalla propria pagina Facebook la Lega Nazionale del Cane di Roma che pubblica anche le foto di un paio di giovani dobermann scampati all’incendio, accaldati ma felici, mentre fanno capolino dai sedili posteriori di una volante.

Nella giornata di domenica erano stati i vigili del fuoco a mobilitarsi, portando in salvo ben venti cuccioli da un capannone adibito a rifugio, minacciato dal violento incendio partito anche in questo caso da alcune sterpaglie, in un terreno agricolo di Ponte di Nona. Per trarli in salvo i pompieri hanno usato anche una carriola, in modo da allontanare quanti più cuccioli possibile in poco tempo.

Quasi 400 tra lunedì e martedì secondo le ultime stime, i roghi scoppiati in diverse zone della Capitale dove oltre alle persone anche centinaia di animali rischiano la vita a causa delle fiamme, del fumo e delle temperature altissime. Gli animali imprigionati tra le fiamme

“Nella città di Roma ci sono stati ieri circa 70 incendi – si legge nel post della LNDC – la città è andata letteralmente in fiamme , molti sicuramente dolosi e le temperature infernali di questi giorni non hanno aiutato, si sono superati i 40 gradi. Uno degli incendi è avvenuto nella zona di Lunghezza verso le ore 15.30, esattamente in via Giulio Donegani, vicino a delle abitazioni. La Polizia di Stato del reparto della Questura di Roma è intervenuta immediatamente sul posto con due volanti per mettere in salvo 8 cani e 1 gatto rimasti imprigionati tra le fiamme. Gli agenti li hanno recuperati rischiando la propria vita e li hanno messi nelle auto di servizio dando loro da bere, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta domato l’incendio, gli animali sono stati riconsegnati sani e salvi alle loro famiglie”.

Il testo si chiude con un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, rischiando ogni giorno in prima persona per tutelare la vita di tutti, persone e animali.