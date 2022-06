Roma, ubriachi assaltano il taxi davanti alla stazione: pestato il tassista e i passeggeri

Roma. Una notte di paura e terrore per un tassista della Capitale: Marco Campanella, 56 anni, e tassista da 14 con licenza comunale, era come di consueto al lavoro nei pressi della stazione Termini.

Aggressione di notte davanti alla stazione Termini

Lo hanno aggredito nella notte durante il servizio. A bordo del suo taxi aveva altri 3 passeggeri. Un gruppo di oltre 10 loschi individui peruviani lo hanno letteralmente assaltato poco prima della partenza. Gli aggressori erano reduci da una notte di alcool e baldoria, quando hanno compiuto la violenta aggressione. Dalle testimonianze si evince che erano, infatti, completamente ubriachi e euforici.

La dinamica dell’assalto del branco

Il fatto è successo nella notte del 12 giugno scorso, intorno alle 3:00, davanti alla stazione Termini, a Piazza dei Cinquecento. La foga li ha portati ad infierire con maggiore violenza nei confronti della povera vittima, travolta dalla violenza del branco. Prima, si sono messi davanti al taxi, impedendo al tassista di scappare, poi hanno iniziato con le urla, le minacce e gli insulti.

Marco in quel momento aveva tre passeggeri a bordo, voleva evitare il peggio, per questo li ha ignorati, facendo finta di niente, e non ha reagito per evitare il peggio. Il branco, però, ha iniziato a inveire sempre più forte: volevano a tutti i costi salire a bordo del taxi.

Il pestaggio e la fuga

A quel punto, Marco, preoccupato anche per l’incolumità dei suoi passeggeri, evidentemente spaventati e in panico, decide di scendere per tentare di sedare le minacce, chiedendo di lasciare in pace i passeggeri, ma poi è successo il peggio.

Lo hanno aggredito con calci e pugni. Dopo il pestaggio, gli aggressori sono fuggiti. Uno dei quattro aggrediti è stato portato in ospedale in codice giallo al San Giovanni. Ora è caccia ai responsabili, la polizia dopo aver ricevuto la denuncia ha avviato le indagini sul caso.