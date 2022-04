Roma, stazione Termini come una giungla: tra furti, molestie ai viaggiatori e minacce ai Carabinieri

Roma. Le stazioni sono luoghi di scambio, incontri, partenze imminenti e arrivi tanto agognati. E, in generale, sono posti molto affollati, in cui concentra una grande quantità di persone eterogenee. Non è assolutamente un caso che siano tra i luoghi in cui maggiormente la soglia d’attenzione deve rimanere alta, per garantire l’incolumità dei cittadini. I Carabinieri, per questo, sono costantemente impegnati in controlli stretti e serrati nei pressi delle stazioni della Capitale.

Il bollettino dei controlli nelle ultime ore

Nello specifico, durante le ultime ore, i controlli si sono concentrati prevalentemente nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini, per garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito. Al termine delle attività, 7 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e altre 7 sanzionate.

Leggi anche: Roma, boom di controlli alla stazione Termini: pioggia di multe e sanzioni

Aggressioni e minacce ai carabinieri alla Stazione

Lampante il caso di un 49enne che, sottoposto ad un controllo nei pressi delle biglietterie automatiche, ha iniziato ad inveire e minacciare i Carabinieri. I militari gli si sono avvicinati per controllare che non ci fossero problemi, dati gli atteggianti in parte sospetti dell’uomo. Ma al loro arrivo, il soggetto è andato in escandescenza, minacciando ed urlando contro gli operatori che sono stati costretti, così, a trattenerlo. Subito dopo, nelle mani dei militari, sempre nei pressi delle biglietterie è stato trovato anche un 38enne romeno che stava molestando gli utenti ed è stato quindi denunciato.

Sanzioni e divieti di avvicinamento

Successivamente, un 62enne del Marocco è stato denunciato perché, sottoposto ad un controllo in via Giovanni Giolitti, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. In aggiunta a ciò, i colleghi che perlustravano l’area periferica hanno poi denunciato 4 persone per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria. Infine, sanzionate 8 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area. Elevate multe per complessivi 800 euro in totale.