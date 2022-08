Ostia, musica a tutto volume e lettini abusivi: blitz negli stabilimenti balneari

Il mese di agosto sta per finire, per molti anche le vacanze sono giunte al capolinea. Ma i controlli dei caschi bianchi, negli stabilimenti del litorale romano, non si fermano. E non conoscono fine. Anzi, gli agenti della Polizia Locale stanno continuando a passare al setaccio i lidi, soprattutto quelli di Ostia, per ‘scovare’ eventuali discoteche abusive o illeciti, tra alcolici somministrati oltre l’orario consentito e attrezzature irregolari.

Controlli nei lidi di Ostia

Sono cinque le attività sul lungomare di Ostia che sono state sanzionate. I caschi bianchi, infatti, hanno riscontrato diverse violazioni amministrative. C’è chi utilizzava, in modo irregolare, le attrezzature da spiaggia e chi, invece, non rispettava le norme e aveva la musica a tutto volume.

Il caso bagnini

Intanto, a Ostia non si ferma la polemica sui bagnini e su quelle spiagge libere lasciate allo sbando. Lì dove, purtroppo, un uomo qualche settimane fa ha perso la vita. I cittadini, da tempo ormai, chiedono all’Amministrazione la presenza di personale esperto per rendere più sicura la balneazione, ma almeno per ora tutte le richieste sembrano cadute nel vuoto.