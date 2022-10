Oscar Mattei, bisnonno di 89 anni si laurea in giurisprudenza a Roma Tre: ‘Un’emozione unica’

Non bisogna porsi dei limiti quando ci sono obiettivi da raggiungere, lo sa bene Oscar Mattei che a 89 anni si è laureato all’Università Roma Tre in Giurisprudenza.

Bisnonno, ma con il desiderio di realizzare ancora uno dei suoi sogni, la laurea. Una determinazione che è stata chiara al suo relatore, Ettori Battelli, che lo ha seguito nella stesura della tesi in diritto sportivo, ha sottolineato l’impegno del non più giovanissimo studente proveniente da Dragoncello che ha portato avanti la sua passione non avendo alcun problema neanche di relazione con i suoi colleghi più giovani.

La scelta di rimettersi in gioco

Quella di Oscar è stata una vita piena. Scandita da diversi impegni lavorativi, prima come venditore di aranciate nei cinema, poi come sarto e anche come libraio fino a quando ha ottenuto un lavoro nella Compagnia generale di Elettricità fino alla pensione.

Ma è un uomo curioso, ha mille interessi, tra gli altri ha anche una collezione di giocattoli di quelli che venivano realizzati dai bambini con i quali ha fatto mostre. Ma ancora non del tutto appagato, poco prima del Covid il bisnonno ha deciso di iscriversi all’Università e ha scelto Giurisprudenza perché voleva conoscere la legge. Una decisione che gli ha dato grande soddisfazioni anche a livello umano.

Le soddisfazioni umane

Oggi parla soddisfatto di quella esperienza sottolineando quanto bene sia stato accolto dai colleghi più giovani con i quali ha stretto relazioni amicali.

Tante le congratulazioni e i complimenti per il risultato raggiunto. Non è da tutti decidere di rimettersi a studiare a 88 anni e calarsi in una realtà completamente nuova. Ma Oscar non solo ce l’ha fatta, ha anche ricevuto l’invito del Presidente Mattarella che vuole incontrarlo per congratularsi personalmente. Il neolaureato è atteso al Quirinale.