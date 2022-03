Ostia Antica, arriva la Tenda della Solidarietà per l’Ucraina: si raccolgono cibo e medicinali

Proseguono le iniziative della “Tenda della Solidarieta’” organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, e da Ecoitaliasolidale per la raccolta di generi alimentari e medicinali di primo soccorso a favore della popolazione ucraina.

Abbiamo iniziato in questi giorni con la “Tenda della Solidarietà” nel quartiere Marconi di Roma che ha avuto un grande successo per i generi alimentari raccolti e consegnati alla Chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma, ma stiamo programmando altre iniziative a partire da domani sabato 5 marzo con un altro punto di raccolta nel centro storico di Ostia Antica a Piazza Gregoriopoli dalle ore 9.30 alle 13 e lunedi 7 marzo ancora a Viale Marconi angolo via Francesco Grimaldi, dalle ore 16 alle 20”.

“L’auspicio che si possa bloccare ogni conflitto militare nel mondo ed ora in Ucraina, per dire stop al sacrificio di vite umane, soprattutto inermi cittadini, donne, uomini e bambini. Da parte nostra dare un contributo concreto alla popolazione ucraina -sostengono gli organizzatori- fortemente colpita dai carri armati, dai missili e dai bombardamenti della Russia”.

Prossimo appuntamento: domani a Ostia Antica

Domani ad Ostia Antica saranno presenti il Presidente di Roma dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Antonio Bisegna, il Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti il responsabile romano ed il responsabile per il X’ Municipio di Ecoitaliasolidale, Fabio Ficosecco e Gaetano Di Staso.

Ha aderito alle iniziative “Stop alle bombe sui civili” dell’ANVCG e di Ecoitaliasolidale la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce che sarà anche domani presente al Gazebo di Ostia Antica, “perché sono convinta -ha dichiarato la campionessa- che anche lo sport a tutti i livelli deve contribuire alla pace e ad alleviare la sofferenza dei popoli colpiti dalle inutili e terribili guerre”.