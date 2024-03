Ostia, camion si ribalta sulla scogliera | FOTO

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 7 di questa mattina, martedì 19 marzo, per un incidente che ha coinvolto un camion. I soccorritori si sono precipitati in piazzale Magellano a Ostia dove un autocarro si è ribaltato sulla scogliera.

Autista incastrato nella cabina

Ci sono stati momenti di tensione per le sorti dell’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, l’uomo è stato estratto in discrete condizioni e affidato alle cure sanitarie dei medici del 118. L’intervento è tutt’ora in corso per la messa in sicurezza del mezzo pesante.

Sul posto sono accorsi anche gli uomini della Polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e supportando i pompieri nelle attività di messa in sicurezza.