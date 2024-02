Roma, cadono calcinacci dal tetto di Palazzo Madama: intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica in via della Dogana Vecchia a Roma, stamattina, giovedì 22 febbraio, per la caduta di calcinacci. E’ stato sollecitato il loro intervento per circoscrivere e mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più serie per l’incolumità delle persone

Proseguono le verifiche per la messa in sicurezza dell’area

L’immediata richiesta di aiuto per la caduta di piccoli calcinacci dal tetto e il celere intervento ha evitato conseguenze più serie. Sono attualmente in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per escludere che ci siano altre porzioni dell’edificio a rischio cedimento. Per fortuna non ci sono stati feriti.