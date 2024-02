Doppio incendio a Roma, bruciano appartamenti: estratta ragazza dai Vigili del Fuoco | FOTO

Risveglio di paura stamattina in via Sciacca a Roma. Due appartamenti a fuoco. L’allarme è scattato alle 9 e due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6, sono accorse.

I soccorritori si sono messi subito al lavoro quando si sono trovati di fronte a un rogo che aveva interessato due appartamenti in una palazzina di due piani fuori terra. Tanto il timore per le sorti di una ragazza che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario accorsi sul posto per prestare aiuto. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto sono accorsi anche il funzionario e il capoturno dei Vigili del fuoco per avviare le indagini utili a stabilire quale sia stata l’origine dell’incendio e assicurare la messa in sicurezza della palazzina e dell’intera area.