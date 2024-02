Paura a Roma, incendio appartamento: evacuato lo stabile

Paura ieri sera a Monteverde Nuovo per un incendio. Le fiamme provenivano da un appartamento al pian terreno di via Isacco Artom, al civico numero 65.

L’allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco è scattato alle 22:30 circa e sono state due le squadre intervenute con l’ausilio di un’Autobotte e un’autoscala. Una volta sul posto gli operatori preposti alle attività di spegnimento hanno potuto constatare che il rogo aveva interessato una stanza dell’abitazione.

Il fumo ha invaso il vano scala

Per quanto si trattava di fiamme circoscritte, il denso fumo sprigionato dall’incendio aveva invaso l’intero vano scala. Per paura che potessero esserci conseguenze per gli altri inquilini dello stabile il personale dei Vigili del fuoco ha proceduto a scopo precauzionale ad evacuare il palazzo.

L’accertamento sull’origine del rogo

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Al temine dell’intervento gli operatori intervenuti hanno svolto, come di consueto, gli accertamenti utili a risalire alle cause del rogo e alle attività di bonifica e controlli sull’edificio per consentire ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni.