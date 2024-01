Roma, la sauna va in corto, scoppia l’incendio nel condominio di lusso

Un corto circuito nel locale sauna di un appartamento ha innescato un incendio che ha coinvolto un condominio di lusso in zona Valle Aurelia. Cinque le persone intossicate per il rogo martedì 30 gennaio a Roma.

È bastato un corto circuito elettrico per far divampare le fiamme, che hanno avvolto ieri pomeriggio, 30 gennaio, un condominio in zona Valle Aurelia, nel quadrante Nord-Ovest di Roma. Su posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, che hanno messo in salvo cinque inquilini dello stabile, al momento a rischio intossicazione per i fumi tossici dovuti all’incendio.

Guasto nella zona sauna di un appartamento: condominio prende fuoco a Valle Aurelia

La segnalazione alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17 di pomeriggio, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. I soccorsi hanno messo in salvo cinque residenti del condominio di lusso di Valle Aurelia, che ora si trovano sotto osservazione per rischio intossicazione. Stando a quanto emerso fino a ora, sembrerebbe ci sia stato un corto circuito nel locale sauna di uno degli appartamenti dello stabile, al momento del guasto disabitato. Dall’interno del locale, le fiamme hanno presto coinvolto anche l’esterno dell’appartamento, diffondendosi fino alle finestre del palazzo. A notare che qualcosa non andasse è stata una pattuglia dei carabinieri, casualmente nei pressi dell’edificio, che hanno visto le fiamme divampare fuori e propagarsi verso i piani alti del condominio.

