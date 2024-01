Tragedia a Roma, incendio appartamento: donna morta carbonizzata

Una donna è morta carbonizzata nel suo letto ieri mattina a causa di un incendio in appartamento. Erano le 10 di ieri mattina quando alcuni passanti hanno visto uscire il fumo da una palazzina di via Indebrando Giran in zona Trionfale e hanno dato l’allarme.

Le Fiamme avevano interessato solo la camera da letto

A bruciare un appartamento al secondo piano dello stabile e quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno constatato che le fiamme avevano interessato solo la camera da letto e che all’interno, sul letto c’era il corpo carbonizzato di una donna. Difficile per Carabinieri e Vigili del fuoco accorsi sul posto per prestare soccorso identificare la vittima, anche se i residenti sono certi si tratti di una 74enne che abitava sola in quella casa.

I soccorritori hanno trovato il corpo incenerito della donna

I pompieri si sono arrampicati con una scala esterna dalla finestra e hanno sfondato il vetro per entrare in quella stanza dove hanno fatto la terribile scoperta. Il corpo completamente incenerito dal fuoco si trovava sul letto e il fuoco era circoscritto alla camera da letto.

Si indaga sulle cause del rogo

Immediate le indagini per risalire alle cause del rogo. Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. Potrebbe essere stata una sigaretta o anche una coperta elettrica andata in corto circuito. Di fatto l’incendio ha avuto origine proprio dal letto sul quale sono stati ritrovati i resti della 74enne.