Ostia, Claudio è scomparso da una settimana. La famiglia: ‘Aiutateci’

Ancora nessuna notizia di Claudio Falappa Filippo, un ragazzo di 26 anni che il 7 luglio scorso, nella notte, si è allontanato dalla sua abitazione di Ostia Antica. Da quel momento, da poco dopo mezzanotte, ha fatto perdere le sue tracce. E la famiglia, come si può immaginare, è in apprensione perché ha solo un desiderio: riabbracciarlo.

Dove potrebbe essere andato Claudio scomparso da Ostia

Claudio Falappa Filippo da giovedì scorso è scomparso, non fa più rientro nella sua abitazione di Ostia Antica. Come ha spiegato la cugina in un post sui social, il ragazzo ha lasciato il telefono a casa e da giorni non dà più sue notizie. “Aiutateci a ritrovarlo, siamo disperati” – dicono i familiari. Come fa sapere Penelope Lazio, Claudio potrebbe essere in Spagna, forse a Barcellona o a Madrid, quindi le zone da attenzionare sono gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, le stazioni ferroviarie e quelle degli autobus.

L’identikit

Claudio è alto 1,85 cm, pesa circa 75 kg. Ha i capelli lunghi castano chiaro, diversi tatuaggi sulle spalle e braccia e una cicatrice sul sopracciglio sinistro. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini color marrone, maglietta di colore verde e scarpe ‘vans’ colore grigio/blu. Chiunque lo abbia visto può contattare Pronto Penelope al numero 339 65 14 799, il 112 o o la caserma dei Carabinieri più vicina.