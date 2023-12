Ostia, commando armato sequestra e rapina in casa coppia di anziani: bottino da 200mila euro

Un commando armato ha sequestrato in pieno giorno due anziani e la loro collaboratrice domestica, nel pieno centro di Ostia, per rapinarli di oltre 200mila euro in contanti. A riportare la notizia è il Messaggero specificando che la vittima, un 76enne imprenditore in pensione che intorno alle 10 di ieri mattina, 7 dicembre, è stato sorpreso da un gruppo di malviventi, sembra fossero almeno tre, nell’androne del palazzo in via San Quiriaco, e con la pistola puntata alla testa lo hanno costretto a salire le scale per raggiungere la sua abitazione, al cui interno si trovano la moglie 72enne e la colf.

Il commando di rapinatori sapeva dove cercare

L’uomo non ha esitato, ha obbedito, era terrorizzato. Una volta dentro, si è scatenata la furia dei malviventi contro i padroni di casa, prima le botte, poi polsi legati, i cerotti su bocca e occhi e, infine, sono stati chiusi in bagno. A seguire il commando, che sembrava sapere dove cercare, è andato in camera da letto, dove si trova una cassaforte e poi, sembra sapessero anche dell’esistenza di un’altra cassaforte e, pertanto, hanno costretto l’anziano imprenditore a rivelarne la posizione oltre alle combinazioni.

I vicini hanno dato l’allarme

Una volta preso tutto il contante e i gioielli, il gruppo armato è scappato velocemente non lasciando traccia. Ad accorrere, allertati dai vicini che avevano sentito un gran fracasso, sono stati i Carabinieri di Ostia che hanno trovato le tre vittime dell’agguato ancora incerottati e legati. I militari hanno ascoltato il racconto dei tre sventurati protagonisti della rapina che hanno specificato come i malviventi fossero tutti incappucciati e avrebbero evitato lungo tutto il tempo trascorso in casa di parlare, per non fornire dettagli su accenti o cadenze.

Un colpo studiato nel dettaglio

Un incubo per l’anziana coppia, la cui vita ora viene scandagliata dai Carabinieri, per trovare qualche indizio utile a risalire ai delinquenti, mentre si cercano immagini di videosorveglianza nella speranza che i rapinatori abbiano fatto un passo falso, magari mostrando il loro volto. Gli investigatori sono consapevoli che il colpo è stato studiato nel dettaglio, perché niente è stato lasciato al caso. Gli anziani potrebbero essere stati oggetto di pedinamenti, forse appostamenti prima del colpo. L’agguato in pieno giorno, in una zona centrale di Ostia ha lasciato sotto choc non solo le tre vittime, ma anche i residenti del quartiere.