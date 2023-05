Ostia, conduttura del gas rotta: stop alla navigazione, alla pesca e alle immersioni

Ostia. Bloccata la navigazione per i pescatori e gli altri diportisti della cittadina lidense a causa di un guasto ad una tubatura del gas. L’inconveniente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio. Sul posto oltre alla capitaneria di porto anche i vigili del fuoco e i tecnici per riparare il guasto. A rendere noti i divieti la Guardia Costiera nella serata di ieri.

La perdita di gas ieri pomeriggio a Ostia

La perdita di gas si è verificata sotto il ponte di viale della villa di Plinio, nelle vicinanze della pineta di Castel Fusano, all’altezza dell’incrocio con via dei Pescatori. Il tratto interessato dal disservizio attraversa il canale di Ostia ed è di fondamentale importante per le imbarcazioni. I fatti, come anticipato, sono avvenuti ieri pomeriggio mentre la misura è scattata intorno alle 17 . La squadra operativa del comando dei vigili del Fuoco di Roma ha inviato due squadre, la 13/A e 11/A, oltre al Crrc. In via precauzionale è stato chiuso al transito il ponte in via della Villa di Plinio, viale Mediterraneo, via Canale dei Pescatori fino a via Mar dei Coralli. Sul posto i tecnici di Italgas, il personale di Roma Capitale e della Capitaneria di Porto.

I divieti

La perdita verificatasi ieri in seguito alla rottura di una tubazione del gas di media pressione ha avuto conseguenze non solo sulla navigazione- Nella fattispecie, oltre all’impossibilità di navigazione per pescatori e diportisti suddetta, è vietato altresì ancorare e sostare nell’area con qualunque unità da diporto, sia professionale sia privata. Inoltre, sono vietate le attività di pesca così come le immersioni.